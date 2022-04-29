Изидор признан лучшим игроком апреля в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор был признан лучшим игроком текущего месяца, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

В апреле на счету 21-летнего форварда четыре забитых гола в четырёх проведённых матчах РПЛ.

В споре за награду француз превзошёл нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, вратаря «Динамо» Антона Шунина, полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, а также хавбека «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе нынешнего года. В текущем сезоне он провёл в составе «железнодорожников» восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.