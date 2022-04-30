Генич назвал Дзюбу «фуфлом», который поддержал бан комментатора «Спартаком»

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал реакцию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на проигрыш спора.

В интервью «Матч ПРЕМЬЕР» Генич признался, что всегда был на стороне футболиста. Комментатор вспомнил историю с болельщиками в Сан-Марино, которые кричали про Дзюбу обидные кричалки.

Генич отметил, что игрок «Зенита» стал первым человеком, который обвинил его в «желтизне». В конце своего монолога комментатор заявил: «Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть он меня забанил, но он – фуфло. Просто фуфло».

Ранее комментатор в своих интервью признался, что поспорил с Дзюбой на то, что его одноклубник Иван Сергеев не сможет забить восемь голов в текущем сезоне.

После этого Генич в своем телеграм-канале ему ответил.