Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хапов объяснил выход на поле Едвая и Петрова

30 Апреля 2022 • 19:24 Комментировать
Зенит
0:1
Локомотив Москва
1.25 6.80 12.80
1-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается Едвая, он получил травму и был заменен досрочно в предыдущем матче с «Нижним Новгородом». Насколько он готов провести на поле все 90 минут?

- Я думаю, он готов, потому что он сделал небольшую паузу, дали ему немного восстановиться. По тренировкам он почувствовал, что может провести 90 минут.

- По Петрову, его позиция на поле не совсем привычна, он второй матч выходит на поле как нападающий. В прошлом матче насколько вы довольны его игрой, насколько это перспективный вариант?

- Я еще раз повторюсь, мы по тренировкам все время смотрим, он очень качественно выглядел, поэтому мы выбрали такой состав.

- «Зенит» выбрал свой состав, в котором в старте нет Артёма Дзюбы. Насколько это упрощает или осложняет игру для «Локомотива» с точки зрения действий в обороне?

- Мы все знаем Артёма как очень сильного футболиста, но мы будем отталкиваться от своей игры, поэтому посмотрим. Игра покажет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Заур Хапов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рубин 0:6 Сочи 3.10 3.40 2.30
окончен Динамо Москва 2:3 Урал
окончен Краснодар 2:1 Ростов 2.80 3.65 2.40
Идет 10 минута Зенит 0:1 Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
19:41 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» открыл счёт после ошибки Кержакова
19:27 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» остановил серию «Ростова» - видео видео
19:24 · Россия. Премьер-лига
Хапов объяснил выход на поле Едвая и Петрова
19:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин дал совет игрокам «Динамо» после сенсационного поражения от «Урала»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Если будем играть так, как мы можем, то и результат будет заслуженным»
19:08 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» вручат чемпионский кубок РПЛ в случае победы над «Локомотивом»
19:05 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» дожал «Томь»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» — «Локомотив» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1 6
18:56 · Россия. Премьер-лига
Дзюба остался в запасе на матч 27-го тура «Зенит» - «Локомотив» 3
18:50 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Слова Чеферина - лишнее тому подтверждение, что всё вернётся на круги своя» 1
18:45 · Россия. Премьер-лига
Карпин прервал свою серию из четырёх побед в «Ростове»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Черников: «Не хочу даже говорить, что у нас молодая команда, всё это отговорки»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Не факт, что Азиатская конфедерация примет нас в свои ряды» эксклюзив
18:31 · Россия. Премьер-лига
Хохлов встал на защиту Слуцкого, заявив, что игроки «Рубина» разучились играть
18:30 · Россия. ФНЛ
«Кубань» — «Ротор»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем