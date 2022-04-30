Хапов объяснил выход на поле Едвая и Петрова

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается Едвая, он получил травму и был заменен досрочно в предыдущем матче с «Нижним Новгородом». Насколько он готов провести на поле все 90 минут?

- Я думаю, он готов, потому что он сделал небольшую паузу, дали ему немного восстановиться. По тренировкам он почувствовал, что может провести 90 минут.

- По Петрову, его позиция на поле не совсем привычна, он второй матч выходит на поле как нападающий. В прошлом матче насколько вы довольны его игрой, насколько это перспективный вариант?

- Я еще раз повторюсь, мы по тренировкам все время смотрим, он очень качественно выглядел, поэтому мы выбрали такой состав.

- «Зенит» выбрал свой состав, в котором в старте нет Артёма Дзюбы. Насколько это упрощает или осложняет игру для «Локомотива» с точки зрения действий в обороне?

- Мы все знаем Артёма как очень сильного футболиста, но мы будем отталкиваться от своей игры, поэтому посмотрим. Игра покажет.