Бышовец оценил перспективах работы Семака в Европе

Бывший тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о возможной работе главного тренера «Зенита» Сергей Семака за рубежом.

«Без успехов в европейских турнирах стать тренером серьезного клуба невозможно. Кроме того, нужно обладать определенными личностными качествами, иначе долго ты там просто не продержишься», — цитирует слова Бышовца Betonmobile.

«Зенит» после 26-го тура удерживает лидерство в Российской премьер-лиге, набрав 58 очков.

Семак является главным тренером команды с 2018 года, за это время он три раза выиграл чемпионат России, выиграл Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка России.