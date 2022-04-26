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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец оценил перспективах работы Семака в Европе

26 Апреля 2022 • 16:27 Комментировать
Зенит
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Локомотив Москва
1.28 5.70 10.50
30.04 19:30

Бывший тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о возможной работе главного тренера «Зенита» Сергей Семака за рубежом.

«Без успехов в европейских турнирах стать тренером серьезного клуба невозможно. Кроме того, нужно обладать определенными личностными качествами, иначе долго ты там просто не продержишься», — цитирует слова Бышовца Betonmobile.

«Зенит» после 26-го тура удерживает лидерство в Российской премьер-лиге, набрав 58 очков.

Семак является главным тренером команды с 2018 года, за это время он три раза выиграл чемпионат России, выиграл Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка России.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Анатолий Бышовец РПЛ
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