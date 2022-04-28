Цорн: «Раконьяц - тот игрок, которого мы искали»

Как мы уже сообщали, московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с черногорским форвардом Марко Раконьяцом. Руководство клуба в лице спортивного директора Томаса Цорна прокомментировало новое приобретение.

Цорн пояснил, что Раконьяц представляет себя именно тот тип игрока, в котором команда нуждается в настоящий момент. В связи с этим спортивный директор «железнодорожников» уверен в том, что его присутствие в команде качественно усилит ее.

- Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды, - заявил Цорн пресс-службе «Локомотива».