Волевая победа над «Локомотивом» позволила «Зениту» стать чемпионами РПЛ в четвёртый раз подряд. После финального свистка футболисты команды Сергея Семака начали бурно праздновать очередной успех.
Все эмоции триумфаторов представлены в видеоролике.
|Зенит
|Локомотив Москва
Волевая победа над «Локомотивом» позволила «Зениту» стать чемпионами РПЛ в четвёртый раз подряд. После финального свистка футболисты команды Сергея Семака начали бурно праздновать очередной успех.
Все эмоции триумфаторов представлены в видеоролике.