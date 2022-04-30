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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первые чемпионские мгновения игроков «Зенита» - видео видео

30 Апреля 2022 • 21:47 Комментировать
Зенит
3:1
Локомотив Москва
окончен

Волевая победа над «Локомотивом» позволила «Зениту» стать чемпионами РПЛ в четвёртый раз подряд. После финального свистка футболисты команды Сергея Семака начали бурно праздновать очередной успех.

Все эмоции триумфаторов представлены в видеоролике.

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Зенит
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окончен Краснодар 2:1 Ростов 2.80 3.65 2.40
окончен Зенит 3:1 Локомотив Москва 1.25 6.80 12.80
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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