Бывший тренер «Зенита» заявил, что все легионеры летом покинут РПЛ

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что все иностранные футболисты летом покинут РПЛ.

В интервью «РБ Спорту» специалист сообщил, что летом этого года все легионеры, вероятнее всего, покинул чемпионат России. Однако, все будет зависеть от политической обстановки в мире.

Напомним, в начале марта «Краснодар» покинули все легионеры до лета 2022 года. Команду также покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке.

В нынешнем сезоне чемпионата России лидирует «Зенит», который набрал 58 очков после 26 туров. В следующем туре «сине-бело-голубые» встретятся на своем поле против «Локомотива». Встреча пройдет 30 апреля, начало – в 19:30 мск.