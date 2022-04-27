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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Зенита» заявил, что все легионеры летом покинут РПЛ

27 Апреля 2022 • 21:07 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.28 5.70 10.50
30.04 19:30

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что все иностранные футболисты летом покинут РПЛ.

В интервью «РБ Спорту» специалист сообщил, что летом этого года все легионеры, вероятнее всего, покинул чемпионат России. Однако, все будет зависеть от политической обстановки в мире.

Напомним, в начале марта «Краснодар» покинули все легионеры до лета 2022 года. Команду также покинул тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке.

В нынешнем сезоне чемпионата России лидирует «Зенит», который набрал 58 очков после 26 туров. В следующем туре «сине-бело-голубые» встретятся на своем поле против «Локомотива». Встреча пройдет 30 апреля, начало – в 19:30 мск.  


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Властимил Петржела РПЛ
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