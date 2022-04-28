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Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал трансфер Раконьяца

28 Апреля 2022 • 23:24 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.25 5.90 11.00
30.04 19:30

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о приобретении черногорского форварда Марко Раконьяца.

«Марко уже некоторое время находится на радарах разных европейских клубов, поэтому мне было особенно приятно, что он принял решение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой», — приводит слова Цорна пресс-служба клуба.

Вечером 28 апреля «Локомотив» объявил на своём официальном сайте о переходе 22-летнего нападающего. В текущем сезоне в составе сербского клуба «Чукарички» сыграл 28 матчей за команду, смог отличиться 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 500 тысяч евро.

«Локомотив» 30 апреля проведет матч против «Зенита» в рамках 27-го тура чемпионата России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на арене «Газпром Арене». Начало – в 19:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Томас Цорн Марко Раконьяц
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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