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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Властимил Петржела: «Зенит» будет ещё долго чемпионом

25 Апреля 2022 • 23:09 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.28 5.80 10.50
30.04 19:30

Экс-наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал шестиочковый отрыв, в который «Зенит» ушёл от «Динамо» за четыре тура до конца чемпионата.

Петржела уверен, что в текущем сезоне «Зенит» на 100% станет чемпионом. Что касается дальнейшей судьбы клуба, то экс-наставник «сине-бело-голубых» уверен в том, что команда будет продолжать становиться чемпионом ещё долгое время: «Пока «Зенит» будет делать грамотные покупки, покупать качественных бразильцев, ни у одного клуба не будет шанса подобраться к питерцам», – заявил Петржела в интервью Metaratings.

Напомним, что «Зенит» может стать чемпионом уже в ближайшую субботу. Для этого питерцам необходимо одержать победу, а «Динамо» проиграть оппоненту.

Примечательно, что 30 апреля 2005 года Петржела заявил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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