Андрей Мостовой о чемпионстве: «Очень хочется, чтобы это не приедалось»

Форвард «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Такой удачный выход на замену сегодня. Насколько сложной получилась эта игра?

- Конечно, сложной. Начало игры дало о себе знать, неприятный гол пропустили. Но я думаю, что у всей команды была уверенность, кто был не в составе, на замене, мы все чувствовали, что мы победители. Все так и произошло.

- Насколько сильны эмоции? Все-таки четвертое подряд чемпионство «Зенита».

- У всех по-разному, у кого-то четвертое, у кого-то - третье, второе, первое. Все по-разному. У меня всё круто, мне нравится выигрывать, поэтому эмоции всегда суперкрутые, когда чемпионство берешь.

- Кому-то особенному посвящаете эту победу сегодня?

- Городу, очень хочется, чтобы это не приедалось. Чувствуется, что атмосфера чемпионская, что город гуляет, хочется, чтобы постоянно такие эмоции были.