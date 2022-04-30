Дзюба: «Как Генич себя ведёт, это фу, это реально фу»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал спор с комментатором Константином Геничем.

- У вас был какой-то спор с Геничем по поводу того, сколько голов забьет Иван Сергеев. Насколько я понимаю, вы проспорили. Что?

- Мы не спорили на что-то. Константин Генич - как желтая пресса. Журналист, который разговаривает тет-а-тет, он из этого раздул просто такую космическую… он не знает, как к себе привлечь внимание. Для меня это позорно, честно. Мы разговаривали вообще… Мне кажется, Ване Сергееву самому неудобно. Я его до этого не видел и не знал, я рад, что он хороший футболист и забивает голы, я за него прямо переживал. Как Генич себя ведет, это фу, это реально фу. «Спартак» его забанил, я его тоже забанил.