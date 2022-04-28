«Локомотив» объявил о подписании контракта с Раконьяцем

Черногорский нападающий Марко Раконьяц перешел в «Локомотив», сообщила пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок уже выбрал игровой номер, под которым на протяжении четырех лет будет защищать цвета «железнодорожников» - 77.

«Марко уже некоторое время находится «на радарах» разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой», — сказал спортивный директор команды Томас Цорн.

Выступать 22-летний футболист начнет за «Локо» с сезона-2021/22.

В этом сезоне нападающий сыграл за сербский клуб «Чукарички» 28 голов, смог поразить ворота соперников 11 раз и отдал три голевые передачи.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» провели 25 матчей в РПЛ и набрали 41 очко. 30 апреля «Локомотив» проведет выездной матч против «Зенита». Матч пройдет на «Газпром Арене» при полной заполняемости стадиона. Начало – в 19:30 мск.