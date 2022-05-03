Сутормин назвал цель «Зенита» в следующем сезоне

Петербургский «Зенит» благодаря недавней победе над московским «Локомотивом» (3:1) гарантировал себе очередное чемпионство в Премьер-лиге. О дальнейших целях «сине-бело-голубых» высказался хавбек команды Алексей Сутормин.

«Мы всегда находим стимул побеждать вновь. Будем стараться и в следующем сезоне - хотим нарисовать вторую звезду», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали чемпионата России в четвертый раз подряд. Теперь на счету петербургского клуба девять чемпионств СССР/России.