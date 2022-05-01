Червиченко – о конфликте Дзюбы и Генича: «Артём ревностно относится к Сергееву, он ведь вытесняет его»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конфликте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с комментатором Константином Геничем.

«Понятно, что Дзюба ревностно относится к появлению Сергеева. Он может заменить Артема или превзойти. Это вызывает у Артема озлобленность. Но даже такие дискуссии идут только на пользу», — сказал Червиченко «Спорт-Экспрессу».

Также бывший функционер заявил, что проигранный спор надо выполнять, даже если он был вне публичной плоскости. Червиченко считает, что Дзюбу не стоит наказывать за высказывание в сторону Генича, так как футбол – это большое шоу. А всякие оскорбления и подколы являются элементами этого шоу.

Напомним, вчера Дзюба после чемпионского матча против «Локомотива» (3:1) заявил, что Генич занимается желтухой и всю историю придумал.