Стрепетов: «Локомотив» просто так не даст «Зениту» стать чемпионом

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча питерского клуба с московским «Локомотивом».

Стрепетов сказал «РБ-Спорту», что ему не хотелось бы, чтобы «Зенит» становился чемпионом в матче с «железнодорожниками», ведь для РПЛ было бы лучше, если бы интрига сохранялась как можно дольше. Экс-игрок отметил, что «Зенит» является фаворитом предстоящего матча, но «Локомотив» точно просто так не даст питерскому клубу стать чемпионом.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 30 апреля в 19.30 по московскому времени.