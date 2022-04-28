Широков: «Если «Зенит» победит «Локомотив», то по большому счету, они чемпионы»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о возможном чемпионстве команды из Санкт-Петербурга.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Широков отказался признавать, что «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Бывший футболист сказал, что впереди у команды матчи с «Локомотивом» и «Спартаком». Однако, Широков считает, если «Зенит» победит «Локо», то по большому счету, они станут чемпионами.

Стоит отметить, что «Зенит» в 27-м туре может оформить четвертое подряд чемпионство в Российской премьер-лиге. «Сине-бело-голубые» сыграют против «Локомотива» 30 мая на «Газпром Арене», начало – в 19:30 мск.