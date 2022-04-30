«Локомотив» открыл счёт после ошибки Кержакова

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ, в котором «Зенит» принимает «Локомотив» на «Газпром Арене».

На 4-й минуте защитник хозяев Нурали Алип сделал пас вратарю Михаилу Кержакову и тот ошибся в обработке мяча. Его обокрал форвард «Локомотива» Вильсон Изидор и поразил пустые ворота.

Напомним, в случае победы «Зенита», команда из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России в сезоне-2021/22.

Сейчас идет первый тайм, счёт 1:0 в пользу «Локомотива».

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