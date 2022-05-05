КДК РФС не будет рассматривать кричалки фанатов «Зенита», которые прервали речь Хачатурянца

Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц высказался по поводу поведения болельщиков питерского «Зенита в матче с московским «Локомотивом».

Григорьянц сказал Sport24, что в рапорте делегата матча нецензурные кричали болельщиков питерской команды не указаны, так что представители КДК РФС не будут рассматривать этот инцидент.

Напомним, что во время церемонии награждения болельщики «Зенита» освистывали и оскорбляли президента РПЛ Ашота Хачатурянца. Фанаты выражали своё недовольство из-за введения системы Fan ID. Стоит отметить, что «Зенит» досрочно обеспечил себе очередной чемпионский титул.