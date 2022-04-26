Орлов поделился мнением о споре между Дзюбой и Геничем

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение насчет спора между комментатором Константином Геничем и нападающим Артемом Дзюбой.

«Я не верю в споры и не участвую в них. Есть хорошая русская пословица: «Кто спорит, тот ничего не стоит», – приводит слова Орлова «РБ Спорт». Так же он считает, что Сергеев мог забить больше мячей, выступая с такими хорошими футболистами в одной команде.

Ранее Дзюба поспорил с Геничем на тему, что Сергеев не забьет восемь мячей за этот сезон.

26-летний российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил свой второй гол за команду в прошедшей игре против «Краснодара». Он выступает за клуб с января 2022 года, ранее футболист выступал за «Крылья Советов» и забил 6 мячей в РПЛ в сезоне. Игрок принял участие в 25 матчах в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.