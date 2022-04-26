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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов поделился мнением о споре между Дзюбой и Геничем

26 Апреля 2022 • 16:15 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.28 5.70 10.50
30.04 19:30
Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение насчет спора между комментатором Константином Геничем и нападающим Артемом Дзюбой.

 «Я не верю в споры и не участвую в них. Есть хорошая русская пословица: «Кто спорит, тот ничего не стоит», – приводит слова Орлова «РБ Спорт». Так же он считает, что Сергеев мог забить больше мячей, выступая с такими хорошими футболистами в одной команде.

Ранее Дзюба поспорил с Геничем на тему, что Сергеев не забьет восемь мячей за этот сезон.

26-летний российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил свой второй гол за команду в прошедшей игре против «Краснодара». Он выступает за клуб с января 2022 года, ранее футболист выступал за «Крылья Советов» и забил 6 мячей в РПЛ в сезоне. Игрок принял участие в 25 матчах в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба Константин Генич РПЛ Иван Сергеев
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