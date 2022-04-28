Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк считает, что чемпион в РПЛ уже известен

28 Апреля 2022 • 21:54 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.25 5.90 11.00
30.04 19:30

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о возможном чемпионе России в сезоне-2021/22.

«Чемпионат уже в принципе можно завершать. «Зенит» будет чемпионом, ЦСКА не догонит «Динамо», поэтому бело-голубые займут второе место, ну а остальные клубы примерно одинаковые» - цитирует Селюка Eurostavka.

На данный момент «Зенит» является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков после 26 туров. «Динамо» отстает от команды из Санкт-Петербурга 6 очков. Тройку лучших замыкает ЦСКА, который набрал 47 очков.

В 27-м туре «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Локомотив». Встреча пройдет 30 апреля, начало – 19:30 мск.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Дмитрий Селюк РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
23:24 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал трансфер Раконьяца
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о подписании контракта с Раконьяцем
22:54 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист «Рубина» обвиняется в изнасиловании
21:54 · Россия. Премьер-лига
Селюк считает, что чемпион в РПЛ уже известен
21:30 · Россия. Премьер-лига
Созин вступился за Матюнина после критики Хачатурянца в адрес арбитра
20:35 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Матюнин: «После праздников подам жалобу в РФС на Хачатурянца»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов сравнил манеру игры «Спартака» и «Крыльев Советов»
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» сняли лимит на заполнение «Газпром Арены» на заключительные матчи сезона
18:59 · Россия. Премьер-лига
Газизов – о выплате 400 млн рублей «Спартаку»: «Спор не может быть закрыт»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Если «Зенит» победит «Локомотив», то по большому счету, они чемпионы»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Газизов должен заплатить «Спартаку» 88 млн рублей, он может не заплатить только в одном случае - объявить себя банкротом
17:10 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал, что я вообще не футболист» 1
16:54 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Сочи» Ангбан: «В «Челси» Дрогба был для меня, как старший брат»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Хорватский футбольный союз потребовал у местного издания публичных извинений перед Ловреном
16:06 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Может, Семаку и Дзюбе стоит найти новый вызов в другой команде?» 1
Все новости
Рекомендуем