Селюк считает, что чемпион в РПЛ уже известен

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о возможном чемпионе России в сезоне-2021/22.

«Чемпионат уже в принципе можно завершать. «Зенит» будет чемпионом, ЦСКА не догонит «Динамо», поэтому бело-голубые займут второе место, ну а остальные клубы примерно одинаковые» - цитирует Селюка Eurostavka.

На данный момент «Зенит» является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков после 26 туров. «Динамо» отстает от команды из Санкт-Петербурга 6 очков. Тройку лучших замыкает ЦСКА, который набрал 47 очков.

В 27-м туре «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Локомотив». Встреча пройдет 30 апреля, начало – 19:30 мск.