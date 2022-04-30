Кавазашвили: «Из Дзюбы получился бы отличный тренер!»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что из нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в будущем мог бы получиться отличный тренер.

«Дзюба лидер по своей натуре, харизматичный парень. Футбольный опыт у него огромный, да и язык подвешен. В случае чего, он и напихать игрокам может по самое не балуйся», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Экс-футболист заявил, что может представить «Дзюбу» в качестве главного тренера «Зенита» или «Ростова», но всё будет зависеть от желания самого игрока. Ведь для того, чтобы тренировать команду необходимо получить лицензию.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил 13 голов, а также отдал 10 результативных передач.