Генич назвал Дзюбу «фуфлом»

Известный телекомментатор и журналист Константин Генич резко высказался о нападающем питерского «Зенита» Артёме Дзюба. Форвард питерцев часто попадает под огонь критики, к тому же, он больше не привлекается к матчам российской сборной (хотя и сама сборная сейчас временно не выступает), но сегодня Дзюба в очередной раз стал чемпионом России - причем досрочно. Его клуб обыграл московский «Локомотив» и стал недосягаемым для конкурентов за три тура до конца.

Однако это не впечатлило Генича, который расстроился из-за того, что Артём не выполнил условия спора, поэтому комментатор в своем телеграм-канале высказался о нем предельно конкретно и неласково.

- Дзюба фуфло! Позорник, - написал в своем канале Генич.