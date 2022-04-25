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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба проиграл спор комментатору «Матч ТВ» Геничу

25 Апреля 2022 • 20:37 Комментировать
Краснодар
1:3
Зенит
окончен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба проиграл спор комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу.

Генич в эфире «Матч ТВ» рассказал, что поспорил с Дзюбой на то, что его одноклубник Иван Сергеев не сможет забить 7 и более мячей в текущем сезоне Российской премьер-лиги. В матче 26-го тура против «Краснодара» Сергеев забил свой седьмой гол за команду.

«Когда Сергеев подбирался к этой отметке, я всё думал, что бы такое придумать. У меня есть мыслишка, особенно сейчас в связи с последними событиями, связанными со мной и «Спартаком». Я думаю, как бы Артема подловить. Я хочу, чтобы он поддел под игровую футболку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью: «Спартак», разбань Генича».

Почему Дзюба думал, что Сергеев не забьет больше 7? Это всегда такой скепсис по поводу игроков, которые забивают в ФНЛ. Но я пообщался с экспертами, и они говорили, что на уровне премьер-лиги он тоже будет много забивать. Сама специфика игры Вани подводит к тому, что он всегда находится в створе ворот практически и у него в каждом матче есть момент, вопрос в реализации», — сказал Генич.

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» принимает «Зенит». В первом тайме в воротах хозяев побывали два мяча. Отличились Сергеев на 35-й минуте, а гол в раздевалку отправил Малком.

На 73-й минуте защитник «Краснодара» Ираклий Манелов сократил отставание своей команды.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.

Сам 33-летний Дзюба принял участие в 24 матчах в чемпионате России

За «Зенит». Он забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Его действующий контракт действует до лета 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Сергей Сергеев Константин Генич РПЛ
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