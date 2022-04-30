Дзюба назвал слабыми московские клубы

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Меняются ли как-то эмоции от этих всех постоянных чемпионств? Лично для вас это уже не свежо?

- Наверное, слукавлю, если скажу, что это так же свежо. Нет, просто есть ощущение, что хочется какой-то борьбы. Сегодня я думал, что будет такое дерби, они 1:0 повели благодаря нам. Я думал, что-то такое будет, а по факту «Локомотив» и не особо сопротивлялся. На 50-й минуте, кажется, вообще встали.

- Есть вообще кто-то, кто сейчас сопротивляется в матчах с «Зенитом» в чемпионате страны?

- Как показала практика, нет. Но я лично хотел бы, чтобы была борьба. Хочется дерби двух столиц, чтобы все топ-клубы пришли в себя, потому что ЦСКА немножко ожил, потом подсдулся. «Динамо» сопротивлялось, но кажется, на словах они сопротивлялись, чем на деле. Если вы хотите бороться за чемпионство и отдаете дома с «Уралом», мне кажется, это, как минимум, странно. В любом случае приятно, карьера футболиста короткая. Нужно как можно больше выиграть трофеев. В любом случае большое спасибо болельщикам, атмосфера потрясающая. Ждем, что в следующем году многие команды подтянутся, и будет сильный чемпионат. Хотелось бы очень сильного чемпионата, чтобы была конкуренция до последнего тура.