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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба назвал слабыми московские клубы

30 Апреля 2022 • 22:29 Комментировать
Зенит
3:1
Локомотив Москва
окончен

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Меняются ли как-то эмоции от этих всех постоянных чемпионств? Лично для вас это уже не свежо?

- Наверное, слукавлю, если скажу, что это так же свежо. Нет, просто есть ощущение, что хочется какой-то борьбы. Сегодня я думал, что будет такое дерби, они 1:0 повели благодаря нам. Я думал, что-то такое будет, а по факту «Локомотив» и не особо сопротивлялся. На 50-й минуте, кажется, вообще встали.

- Есть вообще кто-то, кто сейчас сопротивляется в матчах с «Зенитом» в чемпионате страны?

- Как показала практика, нет. Но я лично хотел бы, чтобы была борьба. Хочется дерби двух столиц, чтобы все топ-клубы пришли в себя, потому что ЦСКА немножко ожил, потом подсдулся. «Динамо» сопротивлялось, но кажется, на словах они сопротивлялись, чем на деле. Если вы хотите бороться за чемпионство и отдаете дома с «Уралом», мне кажется, это, как минимум, странно. В любом случае приятно, карьера футболиста короткая. Нужно как можно больше выиграть трофеев. В любом случае большое спасибо болельщикам, атмосфера потрясающая. Ждем, что в следующем году многие команды подтянутся, и будет сильный чемпионат. Хотелось бы очень сильного чемпионата, чтобы была конкуренция до последнего тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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окончен Краснодар 2:1 Ростов 2.80 3.65 2.40
окончен Зенит 3:1 Локомотив Москва 1.25 6.80 12.80
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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