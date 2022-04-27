Дзюба готовится к матчу с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба может сыграть против «Локомотива» в рамках 27-го тура чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, вчера команда провела весь день в дороге, возвращаясь из Краснодара. Напомним, команда из Санкт-Петербурга победила «быков» со счетом 3:1.

Сегодня, 27 апреля «Зенит» провел тренировку и по информации источника Дзюба готовился к матчу против «железнодорожников» вместе с партнерами по команде.

Матч против «Краснодара» 33-летний Дзюба пропустил из-за мышечного повреждения.

Встреча «Зенит» - «Локомотив» состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге на арене «Газпром Арене». Начало – в 19:30 мск.