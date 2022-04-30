Семак: «Если будем играть так, как мы можем, то и результат будет заслуженным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается «Локомотива», вы отмечали перед матчем, что это очень опасный соперник с точки зрения быстроты атаки и владения мячом. Какие еще есть козыри у нынешнего «Локомотива»?

- Я думаю, главный козырь - это быстрые атаки, поскольку группа атаки очень приличная. Мне кажется, что команда может обыграть любую команду. Что касается сложности, конечно, сложно. «Локомотив» на выезде только два матча проиграл, мы - один. Они недалеко от нас ушли, поэтому я думаю, что будет непростая игра для нас. Наше дело - работать, делать свою работу хорошо и стараться победить.

- Смотрели ли вы матч «Динамо» - «Урал»?

- Да, частично смотрели.

- Насколько тот факт, что «Зенит» сегодня может досрочно оформить чемпионство как-то дополнительно подталкивает, мотивирует команду? Будет ли это влиять на игру? Вот он один шаг, который можно сделать здесь и сейчас.

- Посмотрим. Конечно, это один из компонентов, который по идее должен влиять на эту игру но иногда он сказывается и в другую сторону, поэтому наш плюс - это наши болельщики, поле и качество нашей игры. Если все будет по максимуму, то есть, мы будем играть так, как мы можем, то и результат будет заслуженным.