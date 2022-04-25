Агент рассказал о травме Едвая

Агент защитника «Локомотива» Тина Едвая Никки Вуксан рассказал о состоянии футболиста.

«С Тином всё нормально, ничего серьёзного», — приводит слова Вуксана Sport24.

Однако агент отметил, что пока не знает, сможет ли хорват принять участие в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита», который пройдёт в субботу, 30 апреля.

Напомним, защитник был заменён из-за повреждения в начале второго тайма матча 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» (2:1).

В текущем сезоне 26-летний Едвай провёл за «железнодорожников» 22 матча, в которых отметился одним забитым голом.