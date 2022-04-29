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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раконьяц: «Не боялся переезжать в Москву»

29 Апреля 2022 • 13:07 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.25 5.90 11.00
30.04 19:30

Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал свой переход в московский клуб.

Нападающий отметил, что переговоры продлились недолго и все стороны остались довольны сделкой. Также Раконьяц признался, что не боялся переезжать в Москву на фоне массового отъезда легионеров из российского чемпионата, а отсутствие еврокубков его ничуть не смущает.

«Я футболист и высказываюсь про помощи своей игры на поле. Уверен, что клуб и футболисты справятся с ситуацией, какой бы она ни была», — приводит слова Раконьяца «РБ Спорт».

22-летний черногорец заявил, что уже успел изучить историю своего нового клуба и собирается полностью выкладываться на каждой тренировке «железнодорожников».

Напомним, вчера, 28 апреля, пресс-служба «Локомотива» официально объявила о подписании с Раконьяцем четырёхлетнего контракта.

В текущем сезоне форвард провёл за свою предыдущую команду «Чукарички» 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи.    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Раконьяц
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