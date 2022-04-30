Клаудиньо увезли на электрокаре, но он вернулся и организовал гол в ворота «Локомотива»

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» на «Газпром Арене» принимает «Локомотив».

На 24-й минуте полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в единоборстве с защитником «Локомотива» Максимом Ненаховым. Бразилец не смог самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле. Однако, Клаудиньо не попросил замену и вышел на газон и уже в следующем эпизоде со своим участием ассистировал форварду Ивану Сергееву, который сравнял счёт на 28-й минуте.

На 4-й минуте защитник хозяев Нурали Алип сделал пас вратарю Михаилу Кержакову и тот ошибся в обработке мяча. Его обокрал форвард «Локомотива» Вильсон Изидор и поразил пустые ворота.

Напомним, в случае победы «Зенита», команда из Санкт-Петербурга досрочно станет чемпионом России в сезоне-2021/22.

Сейчас идет первый тайм, счёт 1:0 в пользу «Локомотива».

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.