Дзюба обвинил комментатора Генича в «желтухе» из-за разглашения их спора о Сергееве

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Константина Генича, который раскрыл их спор.

Дзюба в интервью «Матч ПРЕМЬЕР» обвинил Генича в недостоверности информации, назвав его жёлтой прессой. Дзюба заявил, что для комментатора это позорно развить такую космическую тему, так как разговор был тет-а-тет.

«Как Генич себя ведет... Фу. «Спартак» его забанил. И я теперь забанил», сказал Дзюба.

Ранее Генич в интервью признался, что поспорил с Дзюбой на то, что его одноклубник Иван Сергеев не сможет забить восемь голов в текущем сезоне.

После этого Генич в своем телеграм-канале ему ответил.

Напомним, Дзюба в составе «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом страны в четвертый раз подряд. А всего у клуба восемь побед. Больше только у «Спартака», который побеждал в Российской премьер-лиге 10 раз.