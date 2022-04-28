Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал, что я вообще не футболист»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о своих отношениях с экс-наставником петербуржцев Андре Виллашем-Боашем.

«Виллаш-Боаш вообще сказал мне, что я не футболист. Он почему-то всегда брал игрока, который подо мной сидел — и в «Зените-2», и в основной команде. Поэтому я считаю, что надо не только свою команду искать, но и своего тренера», — цитирует Гасилина пресс-служба «Динамо».

Напомним, португальский специалист возглавлял «Зенит» в период с 2014 по 2016 год. За это время он успел выиграть с питерским клубом чемпионат России, Кубок страны, а также Суперкубок.

26-летний Гасилин в феврале текущего года приостановил профессиональную карьеру и в настоящий момент выступает за любительский клуб «Амкал». За основную команду «Зенита» он провёл всего один официальный матч.