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Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал, что я вообще не футболист»

28 Апреля 2022 • 17:10 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.25 5.90 11.00
30.04 19:30

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о своих отношениях с экс-наставником петербуржцев Андре Виллашем-Боашем.

«Виллаш-Боаш вообще сказал мне, что я не футболист. Он почему-то всегда брал игрока, который подо мной сидел — и в «Зените-2», и в основной команде. Поэтому я считаю, что надо не только свою команду искать, но и своего тренера», — цитирует Гасилина пресс-служба «Динамо».

Напомним, португальский специалист возглавлял «Зенит» в период с 2014 по 2016 год. За это время он успел выиграть с питерским клубом чемпионат России, Кубок страны, а также Суперкубок. 

26-летний Гасилин в феврале текущего года приостановил профессиональную карьеру и в настоящий момент выступает за любительский клуб «Амкал». За основную команду «Зенита» он провёл всего один официальный матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андре Виллаш-Боаш Алексей Гасилин
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