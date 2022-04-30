Миранчук вышел на поле впервые за 7,5 месяцев в матче против «Зенита»

В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» принимает «Локомотив».

Первый гол в матче забил форвард «Локомотива» Вильсон Изидор. По голу за команду из Санкт-Петербурга забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой.

На 72-й минуте матча на поле вышел Антон Миранчук. 25-летний россиянин не играл 7,5 месяца. В последний раз он принимал участие в августе 2021-го года – тоже с «Зенитом».

Сейчас идёт второй тайм, счёт 3:1 в пользу «Зенита». Стоит отметить, если команда Сергея Семака выиграет у «Локомотива», в этом случае «Зенит» досрочно станет чемпионом России.