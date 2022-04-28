Хорватский футбольный союз потребовал у местного издания публичных извинений перед Ловреном

Хорватское издание Jutarnji List ранее выпустило статью с критиком центрального защитника петербургского «Зенита» Деяна Ловрена. Суть претензий заключалась в том, что футболист остался на территории России.

Сегодня Хорватский футбольный союз оповестил главного редактора издания, что он обязан публично извиниться перед Ловреном, так как статья задела честь и достоинство футболиста.

Напомним, что перед переходом в петербургский «Зенит» Ловрен с 2014 по 2020 год выступал в составе «Ливерпуля». В английской команде хорват выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также чемпионат Англии.