Черногорский форвард Марко Раконьяц, вероятнее всего, станет игроком «Локомотива», это подтвердили представители игрока в эксклюзивом интервью «Евро-Футбол.Ру».

«Да, такая возможность обсуждается», — заявили представители игрока. Позже переход игрока прокомментировал бывший спортивный директор Чукарички Ненад Мирославлевич: «Скоро Марко станет игроком «Локомотива», я об этом узнал сегодня».

В сезоне-2021/22 22-летний нападающий сыграл за сербский клуб «Чукарички» 28 голов, смог поразить ворота соперников 11 раз и отдал три голевые передачи.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» провели 25 матчей в РПЛ и набрали 41 очко. 30 апреля «Локомотив» проведет выездной матч против «Зенита». Матч пройдет на «Газпром Арене» при полной заполняемости стадиона. Начало – в 19:30 мск.