Сёмин дал совет игрокам «Динамо» после сенсационного поражения от «Урала»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин посоветовал «Динамо» держать удар после поражения в 27-м туре от «Урала» (2:3).

«Можно просто сказать, что «Динамо» должно держать удар. Думаю, руководители клуба справятся с этой ситуацией», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, из-за поражения команда Сандро Шварца может лишиться математических шансов на чемпионство. На данный момент отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков. Сегодня, 30 апреля команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Локомотива». В случае победы «Зенит» досрочно оформит чемпионство.