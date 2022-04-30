«Зенит» не получит кубок сегодня

Футболисты «Зенита» не смогут сегодня поднять над головой чемпионский кубок, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, даже если петербуржцы сегодня одолеют «Локомотив» и досрочно станут чемпионами, церемония награждения состоится 7 мая после игры 28-го тура с «Химками».

Напомним, что такой расклад стал возможен после домашнего поражения «Динамо» от «Урала» (2:3). Если «Зенит» одолеет «железнодорожников», то оторвётся от своего ближайшего преследователя на девять очков, став недосягаемым для «бело-голубых».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.