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Дзюба остался в запасе на матч 27-го тура «Зенит» - «Локомотив»

30 Апреля 2022 • 18:56 Комментировать (3)
Зенит
...
Локомотив Москва
1.25 6.80 12.80
Через 0 ч. 0 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ, в котором «Зенит» может оформить чемпионство в матче с «Локомотивом».

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Карпукас, Керк, Изидор.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Краснодар 2:1 Ростов 2.80 3.65 2.40
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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