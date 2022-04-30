Дзюба остался в запасе на матч 27-го тура «Зенит» - «Локомотив»

Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ, в котором «Зенит» может оформить чемпионство в матче с «Локомотивом».

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Карпукас, Керк, Изидор.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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