Бывший нападающий «Зенита» прокомментировал отсутствие Дзюбы в игре с «Краснодаром»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной СССР Сергей Дмитриев прокомментировал отсутствие нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы в заявке на матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«Мне кажется, в последнее время Семак отодвигает Дзюбу, ставя Юри Алберто и Сергеева, которые больше двигаются и открываются», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

При этом Дмитриев не стал исключать и возможного наличия травмы у бывшего капитана сборной России. В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

Несмотря на победу в Краснодаре и шестиочковый отрыв от «Динамо», экс-игрок призвал «Зенит» не расслабляться в последних турах, которые ещё способны изменить ситуацию в турнирной таблице.

Свой следующий матч подопечные Семака проведут в субботу, 30 апреля, против «Локомотива».