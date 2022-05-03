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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба поздравил с чемпионством свой клуб - питерский «Зенит»

03 Мая 2022 • 22:21 Комментировать
Зенит
3:1
Локомотив Москва
окончен

В 27-м туре чемпионата России питерский «Зенит» оформил чемпионский титул, переиграв со счетом 3:1 московский «Локомотив». Одновременно с этим московское «Динамо» проиграло в матче с «Уралом», отставание бело-голубых достигло девяти очков. «Зенит» стал чемпионом, и поздравить клуб с этим решил... Артём Дзюба, форвард «Зенита». Причем сделал он это с некоторым опозданием - чемпионом ведь «Зенит» стал еще в субботу.

- Поздравляю с чемпионством! - написал Дзюба в своем телеграм-канале, а вместе с публикацией он прикрепил также несколько фотографий, показывавших торжество футболистов. Почему Дзюба не сделал это в день триумфа - загадка.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба
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