Привоз Кержакова и два отменённых гола не помешали «Зениту» обыграть «Локо» и стать чемпионом России

«Зенит» дома играл против московского «Локомотива» в рамках 27-го тура РПЛ.

Многие эксперты считали, что борьба за чемпионство давно закончилась, но математика оставляла надежды «Динамо», а вот игра – не оставляла. Ещё и «Зенит», пусть вылетел из Кубка России, но в РПЛ уверенно идёт к защите титула – три победы подряд было до матча с московским «Локомотивом». И грела мысль о неожиданном поражении «Динамо» в матче с «Уралом». Победа над «Локомотивом» делала Санкт-Петербург чемпионом.

Решать задачи по защите чемпионского титула Сергей Семак отправил молодых новичков. На острие атаки вновь организовалась пара Алберто – Сергеев, а Дзюба взирал на происходящее со скамейки запасных. Подмогу форвардам организовали тоже лучшие силы: Клаудиньо, Малком, Вендел, Барриос. «Зенит» явно хотел красиво решить вопрос с чемпионством на домашней арене, да ещё и в матче с одним из самых неудобных для себя соперников – «Локомотивом».

И ещё краше эта победа будет, если для начала создать себе трудностей. Так, видимо, решил Михаил Кержаков. Нуралы Алип отдал своему голкиперу не самую удобную передачу – это да, но вратарь «Зенита» далее сотворил такое, что ахнули трибуны. Кержаков выкатывает мяч Керку, а тот в падении открывает счёт – 0:1.

Ужасно сыграл Михаил, но этот мяч и помог в какой-то мере. «Зенит» по-настоящему завёлся и быстро отыгрался. Угловой на правом фланге разыграл Малком, отдав передачу назад на Клаудиньо. Тот на замахе убрал соперника и подал в штрафную, где Алип скинул мяч в сторону на Сергеева. Иван забил, но через четыре минуты просмотра повторов выяснило – мяч не засчитан, форвард находился в офсайде.

Пришлось Ивану забить ещё и снова после розыгрыша углового. Малком по традиции отпасовал на одноногого Клаудиньо, тот идеально закинул на левый край, там Алберто скинул мяч чуть назад на Сергеева и тот поразил уже пустой створ – 1:1. Ещё до перерыва стандарты «Зенита» принесли второй гол. Малком в который раз разыграл угловой с Клаудиньо и прострелил, к мячу тянулись Сергеев и Гилерме, а тот никого не задев юркнул в дальний угол – 1:2.

На старте второй половины встречи «Зенит» забил четвёртый гол, но счёт остался прежним. С правого края прошёл прострел Кузяева, завершил усилия партнёров Сергеев, однако офсайд был в предыдущей фазе атаки – Далер пасовал из офсайда. Кроме судей подводила «Зенит» и реализация. Алберто губил момент за моментом, когда выбегали три в одного. То слабенько пробьёт в Гилерме с пары метров, то мимо ворот мяч отправит.

Питерцы всё-таки добили интригу третьим голом. Сергеев по правому краю запустил в прорыв Мостового, Андрей влетел в штрафную площадь и чётко пробил в дальний угол – 3:1. «Локомотив» повержен, золотая победа добыта. Все невзгоды переборол «Зенит», довольно неожиданно оформив чемпионство за три тура до конца сезона. Команда Сергея Семака в очередной раз защитила титул, поздравляем!