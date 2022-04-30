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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Привоз Кержакова и два отменённых гола не помешали «Зениту» обыграть «Локо» и стать чемпионом России

30 Апреля 2022 • 21:28 Комментировать (3)
Зенит
3:1
Локомотив Москва
1.25 6.80 12.80
2-й тайм

«Зенит» дома играл против московского «Локомотива» в рамках 27-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Зенит 3:1Локомотив Москва
  4'Керк Джирано (0:1)
(1:1) Сергеев Иван27'   
(2:1) Малком Филипе42'   
(3:1) Мостовой Андрей77'   
Кержаков МихаилКузяев Далер  88' (Ерохин Александр (  88') Чистяков ДмитрийАлип Нуралы  46' (Круговой Данил (  46') Дуглас СантосМалком Филипе  82' (Дзюба Артём (  82') Барриос ВилмарВендел Маркус  82' (Оздоев Магомед (  82') КлаудиньоСергеев ИванАлберто Юри  72' (Мостовой Андрей (  72')
Запасные: Одоевский ДаниилСутормин АлексейАдамов АрсенКизеев Михаил
Гилерме МаринатоНенахов Максим   45'Мампаси МаркЕдвай ТинРыбус МацейБаринов Дмитрий  60' (Бабкин Сергей (  60') Карпукас Артём  81' (Марадишвили Константин (  81') Керк ДжираноЖемалетдинов Рифат  82' (Бека-Бека Алексис (  82') Изидор Вильсон  73' (Камано Франсуа (  73') Петров Максим Вячеславович  72' (Миранчук Антон (  72')
Запасные: Куликов ДаниилЧёрный АртурМагкеев СтаниславСавин АндрейРыбчинский ДмитрийТикнизян НаирХудяков Даниил
30 апреля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Многие эксперты считали, что борьба за чемпионство давно закончилась, но математика оставляла надежды «Динамо», а вот игра – не оставляла. Ещё и «Зенит», пусть вылетел из Кубка России, но в РПЛ уверенно идёт к защите титула – три победы подряд было до матча с московским «Локомотивом». И грела мысль о неожиданном поражении «Динамо» в матче с «Уралом». Победа над «Локомотивом» делала Санкт-Петербург чемпионом.

Решать задачи по защите чемпионского титула Сергей Семак отправил молодых новичков. На острие атаки вновь организовалась пара Алберто – Сергеев, а Дзюба взирал на происходящее со скамейки запасных. Подмогу форвардам организовали тоже лучшие силы: Клаудиньо, Малком, Вендел, Барриос. «Зенит» явно хотел красиво решить вопрос с чемпионством на домашней арене, да ещё и в матче с одним из самых неудобных для себя соперников – «Локомотивом».

И ещё краше эта победа будет, если для начала создать себе трудностей. Так, видимо, решил Михаил Кержаков. Нуралы Алип отдал своему голкиперу не самую удобную передачу – это да, но вратарь «Зенита» далее сотворил такое, что ахнули трибуны. Кержаков выкатывает мяч Керку, а тот в падении открывает счёт – 0:1.

Ужасно сыграл Михаил, но этот мяч и помог в какой-то мере. «Зенит» по-настоящему завёлся и быстро отыгрался. Угловой на правом фланге разыграл Малком, отдав передачу назад на Клаудиньо. Тот на замахе убрал соперника и подал в штрафную, где Алип скинул мяч в сторону на Сергеева. Иван забил, но через четыре минуты просмотра повторов выяснило – мяч не засчитан, форвард находился в офсайде.

Пришлось Ивану забить ещё и снова после розыгрыша углового. Малком по традиции отпасовал на одноногого Клаудиньо, тот идеально закинул на левый край, там Алберто скинул мяч чуть назад на Сергеева и тот поразил уже пустой створ – 1:1. Ещё до перерыва стандарты «Зенита» принесли второй гол. Малком в который раз разыграл угловой с Клаудиньо и прострелил, к мячу тянулись Сергеев и Гилерме, а тот никого не задев юркнул в дальний угол – 1:2.

На старте второй половины встречи «Зенит» забил четвёртый гол, но счёт остался прежним. С правого края прошёл прострел Кузяева, завершил усилия партнёров Сергеев, однако офсайд был в предыдущей фазе атаки – Далер пасовал из офсайда. Кроме судей подводила «Зенит» и реализация. Алберто губил момент за моментом, когда выбегали три в одного. То слабенько пробьёт в Гилерме с пары метров, то мимо ворот мяч отправит.

Питерцы всё-таки добили интригу третьим голом. Сергеев по правому краю запустил в прорыв Мостового, Андрей влетел в штрафную площадь и чётко пробил в дальний угол – 3:1. «Локомотив» повержен, золотая победа добыта. Все невзгоды переборол «Зенит», довольно неожиданно оформив чемпионство за три тура до конца сезона. Команда Сергея Семака в очередной раз защитила титул, поздравляем!

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