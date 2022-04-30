Погребняк считает, что «Зенит» сможет повторить достижение «Баварии», одержав 10 побед в чемпионате подряд

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России.

В интервью «Чемпионату» Погребняк сказал, что «Зениту» есть куда стремиться. В пример бывший футболист поставил 10 побед подряд «Баварии» в чемпионате Германии. По словам Погребняка, почему немецкая команда смогла, а «Зенит» не сможет?

Напомним, команда Сергея Семака, сегодня 30 апреля завоевала кубок РПЛ, одержав победу над «Локомотивом» (3:1) в рамках 27-го тура чемпионата России. «Зенит» оформил досрочное чемпионство, до конца сезона осталось три тура.