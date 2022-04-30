Петржела: «Если не уедут легионеры, «Зенит» точно станет чемпионом в следующем сезоне»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербуржцы выиграют чемпионат России в следующем сезоне.

«Если летом «Зенит» не покинут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Специалист считает, что в РПЛ из года в год ничего не меняется, поэтому петербуржцам уже можно вручать золотые медли за следующий сезон.

Напомним, за четыре тура до конца нынешнего розыгрыша подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя «Динамо» на шесть очков.