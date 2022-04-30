«Зениту» вручат чемпионский кубок РПЛ в случае победы над «Локомотивом»

Стало известно, что «Зенит» может поднять чемпионский кубок РПЛ над головой, в случае победы над «Локомотивом» в 27-м туре.

По словам журналиста «Матч ТВ» Тимура Журавеля, сейчас трофей вылетает в Петербург из Москвы в сопровождении президента лиги Хачатурянца.

Встреча 27-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:0 мск.

Ранее мы опубликовали стартовые составы команд. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. Сегодня, 30 апреля «Динамо» проиграло на своём поле «Уралу» (2:3). Таким образом, в случае победы «Зенита», московский клуб будет отставать от команды Сергея Семака на 9 очков до конца чемпионата и потеряет математические шансы на победу в чемпионате.