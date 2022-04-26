Игонин рассказал, что мешает другим командам соперничать с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уверенное лидерство петербуржцев в турнирной таблице РПЛ за четыре тура до конца чемпионата.

«О чемпионстве «Зенита» надо будет говорить только тогда, когда это произойдёт. Сейчас можно рассуждать о шансах команд, но утверждать, что подопечные Семака уже стали чемпионами, пока рано», — приводит слова Игонина Metaratings.

Экс-игрок также заявил, что конкурентам «Зенита» не хватает запаса прочности. Ведь многое клубы лишь по ходу сезона разобрались со своими проблемами, а кто-то углубился в них ещё сильнее. Кроме того, Игонин отметил, что при прочих равных сказывается количество и качество игроков в составах команд.

После 26 туров питерцы опережают своего ближайшего преследователя «Динамо» на шесть очков. До конца чемпионата подопечным Семака осталось сыграть с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».