Юусупов: «Луческу — классный тренер, но ему не хватило времени в «Зените»

Экс-игрок «Зенита», а ныне полузащитник «Сочи» Артур Юсупов сравнил методы работы бывших главных тренеров петербургской команды Мирчи Луческу и Андре Виллаша-Боаша.

Юсупов рассказал, что португальский наставник полагался на лидеров Халка, Витцеля и Гарая, а Луческу старался наладить командную игру.

«Мне нравилось работать с обоими этими тренерами, но Луческу реально ставил игру. Основополагающий принцип — тотальный контроль мяча. Никаких длинных передач, даже угловые нужно не подавать, а разыгрывать», — приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник считает, что румынскому специалисту не хватило времени для того, чтобы привить команде свои идеи.

Напомним, Луческу проработал в России всего один сезон, выиграв с «Зенитом» Суперкубок страны в 2016 году.