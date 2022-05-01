Известный российский агент Алексей Сафонов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению высказался о споре между форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и комментатором Константином Геничем.

«Он играет все меньше и меньше, я считаю, что Сергеев его обоснованно вытеснил из состава. А то, что он срач с Геничем устроил… Я думаю, Дзюбу это не красит. Можно обратить внимание болельщиков «Спартака» и «Зенита» к нему.

Мне кажется, он как «звезду» поймал на чемпионате мира и получил мастера спорта за 8-е место, так он пока с космоса вниз не опустился ещё. В данном споре я на стороне Генича», — сказал Сафонов.

Напомним, вчера после чемпионского матча для «Зенита» Дзюба после матча обвинил Генича в желтизне и заявил, что комментатор попал в личный бан. Генич ответил футболисту, назвав его «фуфлом».