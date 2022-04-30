Созин считает, что «Зенит» сможет повторить достижение «Спартака» в чемпионате России

Известный футбольный эксперт Андрей Созин считает, что «Зенит» сможет стать чемпионом России не только в следующем сезоне.

«Может ли «Зенит» повторить достижение «Спартака»? (10 побед в чемпионате России, прим. Евро-Футбол.Ру). «Спартак» в то время собрал все сливки. И с Украины взяли серьезных ребят. Думаю, «Зенит» может повторить это достижение», - цитирует Созина Vprognoze.ru.

Напомним, сегодня, 30 апреля «Зенит» досрочно оформил чемпионство России. Команда Сергея Семака в 27-м туре Российской премьер-лиги победила «Локомотив» со счетом 3:1.

Команда из Санкт-Петербурга оформила четвертую победу в чемпионате России подряд. После этого «сине-бело-голубые» стали восьмикратными чемпионами. Больше только у «Спартака», который одержал 10 побед в чемпионате России.

До конца текущего сезона осталось три тура, «Зениту» осталось сыграть против «Химок», «Спартака» и «Крыльев Советов».