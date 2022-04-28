Семак назвал главного соперника «Зенита» в РПЛ в последние годы

Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, какая команда является главным соперником питерского клуба в последние годы.

Как приводит слова специалиста «Чемпионат», главным соперником «Зенита» на протяжении последних лет является московский «Локомотив». Семак отметил, что сейчас «железнодорожники» взяли курс на развитие молодых игроков. Тренер добавил, что «Локомотив» выдал очень хорошие матчи против ЦСКА и «Спартака», так что лёгкой прогулки для «Зенита» точно не будет.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 30 апреля в 19.30 по московскому времени.