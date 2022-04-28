Семак высказался о будущем Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой. Напомним, нападающий не попал в заявку питерской команды на матч 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«У Артёма было повреждение, но вчера он провёл полноценную тренировку. Что касается его будущего, то об этом стоит спрашивать у руководства», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Специалист считает, что Дзюба сможет принять участие в матче 27-го тура с «Локомотивом», который состоится в субботу, 30 апреля.

Кроме того, Семак похвалил нападающего петербуржцев Ивана Сергеева, отметив, что 26-летний форвард способен прогрессировать и играть даже лучше, чем сейчас.