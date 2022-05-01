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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Константин Лепёхин: «В чемпионате России Дзюба будет еще лет десять забивать» эксклюзив

01 Мая 2022 • 11:08 Комментировать
Зенит
3:1
Локомотив Москва
окончен

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу чемпионства питерского клуба.

- Как восприняли чемпионство «Зенита»: буднично или есть особые чувства?

- Буднично. Я давно предполагал это событие, поэтому никакой неожиданности не случилось. Все произошло в рядовом порядке, за исключением столь раннего оформления чемпионства.

- Можно сказать, что питерцы выше других на две головы?

- Трудно судить, насколько голов он сильнее соперников. Кого-то на одну голову, кого-то на пять. Но в целом «Зенит» сильнее всех, что он показывает уже не первый год.

- Какие-то недочеты есть в игре «Зенита» или все идеально?

- В чемпионате России я не вижу каких-то проблем. Бывает, как у всех футболистов и команд, какие-то лучше игры, какие-то не очень. Но в целом, когда выходит юниор и тяжеловес в боксе, какие могут быть у юниора шансы? Тут заведомо все предрешено. Естественно, нужно выходить на поле и каждый раз доказывать превосходство, но мне кажется, «Зенит» находится в таком состоянии, и финансовом, и в плане футболистов, что с ним очень тяжело тягаться всем.

- Как вам оборона в лице Алипа и Чистякова? Это связка не выглядит супер сильной.

- В России этого достаточно. Команда обыграл «Локомотив», который никаких серьезных проблем этой связке не доставил. Все относительно. Мы видим, что любая хорошая связка в Европе имеет проблемы. А у этой связки я не вижу проблем в России. За счет атаки можно все компенсировать и побеждать. Даже если будут какие-то ошибки в обороне.

- А что насчет вратарской линии команды? Многие считают, что «Зениту» необходим более сильный голкипер.

- Не хотел бы что-то рекомендовать селекционерам клуба. Думаю, Кержаков хороший вратарь. Все ошибаются, но я не вижу глобальной проблемы, что он вчера пропустил. Мы видим, что и Нойер ошибается, и более великие голкиперы. Это все обычное дело. Команда состоит не из одного вратаря. Голкипер ошибся, но хорошо сыграл Малком и команда выиграла. В следующей игре может быть наоборот.

- Ожидали, что Сергеев так быстро адаптируется в «Зените»?

- Я не считаю, что он адаптировался. «Зенит» - сильная команда и нападающему, который имеет мотивацию и определенные качества, здесь легче проявить себя. Ему команда помогает.

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- Если с точки зрения результата «Зенит» доминирует в РПЛ, то о качестве игры можно так сказать? Мы же видели перестроения схем, разные позиции футболистов на поле.

- Когда есть хороший подбор игроков, они не привязаны к одной позиции. Если человек сильный, понимающий игру, он может выйти на любой позиции. Какие-то перестановки не создают проблем для «Зенита».

- Что делать с Дзюбой: продлевать контракт или убирать из команды?

- Думаю, Семак уже принял по нему решение. Я приму любое его решение и после этого буду анализировать, с чем это связано. Дзюба – знаковая фигура и для «Зенита», и для нашего футбола. Даже с маркетинговой точки зрения: многие люди приходят на стадион посмотреть на Дзюбу. В чемпионате Росси в такой команде, как «Зенит» он будет еще лет десять забивать.

- Если летом легионеры не покинут «Зенит», вопрос со следующим чемпионом России сразу отпадет?

- Не то, чтобы отпадет, но вероятность чемпионства будет очень высока. В команде сильные легионеры по российским меркам, поэтому конкурировать очень тяжело. Не думаю, что другие клубы усилятся легионерами такого же качества.

- Значит, интриги в чемпионате опять не будет?

- Интрига будет по любому. Просто чемпионство «Зенита» будет более вероятно.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Константин Лепёхин
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